В ВСУ признали потерю контроля над ситуацией под Красноармейском

Украинские военные жалуются на проблемы с коммуникацией между подразделениями, неэффективное применение войск и ложь на всех уровнях.

Источник: Аргументы и факты

Украинские войска не контролируют ситуацию под Красноармейском, сообщил представитель созданной на основе нацбатальона «Азов»* 3-й штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин.

«До контроля здесь очень далеко», — написал боевик в своем Telegram-канале.

Он объяснил потерю ВСУ контроля над ситуацией в районе Красноармейска проблемы с коммуникацией между подразделениями, неэффективным применением войск, неадекватными решениями украинского командования и «ложью на всех уровнях».

Жорин не исключил блокировки Красноармейска российскими войсками и возможности потери ВСУ контроля над удерживаемыми пока территориями Донбасса.

Ранее военный обозреватель Виктор Литовкин заявил, что ВС РФ могут освободить ДНР через 1,5 месяца.

* Террористическая организация, запрещенная на территории РФ.