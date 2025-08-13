Украинские войска не контролируют ситуацию под Красноармейском, сообщил представитель созданной на основе нацбатальона «Азов»* 3-й штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин.
«До контроля здесь очень далеко», — написал боевик в своем Telegram-канале.
Он объяснил потерю ВСУ контроля над ситуацией в районе Красноармейска проблемы с коммуникацией между подразделениями, неэффективным применением войск, неадекватными решениями украинского командования и «ложью на всех уровнях».
Жорин не исключил блокировки Красноармейска российскими войсками и возможности потери ВСУ контроля над удерживаемыми пока территориями Донбасса.
Ранее военный обозреватель Виктор Литовкин заявил, что ВС РФ могут освободить ДНР через 1,5 месяца.
