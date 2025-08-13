Россию снова обвинили в кибератаках на федеральную судебную систему США

Американские следственные органы обнаружили улики, указывающие на причастность России к недавней кибератаки на базы данных судебной системы США. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники, осведомленные о расследовании. Они не назвали конкретную организацию-исполнителя и не исключили вовлеченность других государств.