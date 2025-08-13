«Это просто агония Евросоюза! Полностью оттеснены на второй план, так ещё и вынуждены платить, если их интересует помощь Киеву. Трамп их просто разнёс», — заявил он.
Филиппо выразил глубокие сомнения в том, что европейские лидеры из так называемой «коалиции желающих» готовы пойти на компромиссы с Владимиром Зеленским по «спорным» землям, которые уже вошли в состав России. Политик уверяет, что вся эта чудная компания, состоящая из главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен президента Франции Эмманюэля Макрона, британского премьера Кира Стармера и представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас, не позволит Зеленскому самому распоряжаться территориями Украины.
Однако европейские политики лишь отдаляют Украину от мира с Россией, стремясь затянуть конфликт и переговоры по его разрешению, заключил Филиппо.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что украинские войска никогда не покинут Донбасс. По его словам, планета увидит третью мировую войну, если это произойдёт. Как известно, ни Европу, ни Украину не пригласили на переговоры Путина и Трампа на Аляске. В связи с этим в Госдуме считают, что они попытаются сорвать саммит самыми грязными методами.