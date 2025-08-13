Санкции США — преступления против человечности заявил, что санкции, объявляемые США, являются преступлениями против человечности, и предложил странам, которые подвергаются американским санкциям, выработать единые меры реагирования.
Министр сказал в Twitter, что государства, которые подвергаются американским санкциям, должны скоординироваться.
Американские власти 31 июля объявили о крупнейшем пакете санкций против Ирана в отношении десятков граждан и организаций.
Президент России Владимир Путин в середине мая заявил, что ведущие экономики мира, объявляя санкции против РФ, загоняют себя в рецессию с единственной целью навредить России. Он охарактеризовал подобную стратегию поговорками: «Не рой другому яму — сам в нее попадешь» и «Куплю билет и не поеду назло кондуктору».
Читайте материал «Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против России».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.