Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран: санкции США — преступление против человечности

Санкции США — преступления против человечности заявил, что санкции, объявляемые США, являются преступлениями против человечности, и предложил странам, которые подвергаются американским санкциям, выработать единые меры реагирования.

Санкции США — преступления против человечности заявил, что санкции, объявляемые США, являются преступлениями против человечности, и предложил странам, которые подвергаются американским санкциям, выработать единые меры реагирования.

Министр сказал в Twitter, что государства, которые подвергаются американским санкциям, должны скоординироваться.

Американские власти 31 июля объявили о крупнейшем пакете санкций против Ирана в отношении десятков граждан и организаций.

Президент России Владимир Путин в середине мая заявил, что ведущие экономики мира, объявляя санкции против РФ, загоняют себя в рецессию с единственной целью навредить России. Он охарактеризовал подобную стратегию поговорками: «Не рой другому яму — сам в нее попадешь» и «Куплю билет и не поеду назло кондуктору».

Читайте материал «Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против России».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.