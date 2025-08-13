Главные новости 13 августа 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 13 августа 2025.
СМИ раскрыли место переговоров на Аляске
По данным CNN, встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Объект Пентагона располагается на северной окраине города и соответствует требованиям безопасности. Другие локации в Анкоридже заняты из-за наплыва туристов.
Белый дом не устанавливает красные линии для сделки по Украине
Белый дом не планирует устанавливать границы для Дональда Трампа в вопросе договоренностей по урегулированию украинского кризиса. Об этом заявила пресс-секретарь администрации президента Каролин Левитт журналистам, которые интересовались позицией президента перед переговорами с Владимиром Путиным.
Украина готовит провокацию для срыва встречи Путина и Трампа
Минобороны РФ раскрыло планы Киева по организации провокации для срыва переговоров президентов США и России. Украина намерена нанести удар по густонаселенному району города Чугуева Харьковской области. Для демонстрации последствий атаки якобы со стороны РФ туда уже привезли группу журналистов.
Над российскими регионами уничтожили 46 беспилотников ВСУ
Силы ПВО в ночь на 13 августа сбили и нейтрализовали 46 украинских дронов над семью регионами России и акваторией Азовского моря. Больше всего БПЛА было уничтожено над Брянской, Волгоградской, Ростовской областями и Краснодарским краем. Атаке беспилотников также подверглись Крым, Белгородская и Воронежская области.
Премьер Индии встретится с президентом США
Премьер-министр Индии Нарендра Моди намерен в сентябре встретиться с Дональдом Трампом. Местом диалога лидеров двух стран станет Нью-Йорк, где пройдет Генеральная Ассамблея ООН. Темой переговоров будут торговые пошлины на индийские товары, введенные США. По итогам встречи возможно заключение торгового соглашения.