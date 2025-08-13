Главные новости 13 августа 2025 года

Силы ПВО в ночь на 13 августа сбили и нейтрализовали 46 украинских дронов над семью регионами России и акваторией Азовского моря. Больше всего БПЛА было уничтожено над Брянской, Волгоградской, Ростовской областями и Краснодарским краем. Атаке беспилотников также подверглись Крым, Белгородская и Воронежская области.