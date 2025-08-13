Игорь Кобзев провел телемост с общественниками и активистами Иркутской области

Телемост с активной общественностью состоялся впервые. Участники отметили удобный и эффективный формат диалога власти с жителями, не требующий поездки в областной центр на встречу с главой региона. Каждый участник телемоста представлял группу людей от общественной организации или профессионального сообщества на своей территории. На вопросы участников мероприятия также отвечали главы региональных министерств и ведомств, представители органов муниципальной власти.
Спектр тем, которые обсудили во время встречи, — самый разнообразный: развитие сельского туризма, содействие в продвижении экологических программ, обустройство уличного освещения, развитие и поддержка малого бизнеса. Так, например, предприниматель из села Хомутово Наталья Баханова рассказала, что планирует шить байкальскую коллекцию одежды и продвигать ее в Монголии и Китае. Она попросила поддержать ее начинание и подготовить письма поддержки на получение гранта. Губернатор откликнулся на эту просьбу, а также отметил, что такие проекты представляют Иркутскую область на российском и международном уровне и формируют привлекательный туристический имидж региона.
С похожим вопросом обратилась Евгения Манданова из Ольхонского района. Она планирует запустить швейную мастерскую и хочет приобрести оборудование и ткани. Некоторое время назад женщина хотела оформить социальный контракт, но проект не подошел по критериям. Игорь Кобзев отметил, что малый и средний бизнес — один из драйверов экономики региона и вносит весомый вклад в ее развитие, создает новые рабочие места. Во время диалога к беседе подключилась директор Центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес» Диляра Окладникова. Она рассказала, что Центр оказывает консультационные услуги по разным направлениям предпринимательской деятельности, проводит обучающие семинары, конференции, форумы. За последние четыре года ЦМБ оказал помощь более чем 17 тысячам предпринимателей и самозанятых граждан. Предприниматель может получить консультацию по вопросам запуска своего дела, обратившись в «Мой бизнес», уточняет пресс-служба облправительства.
Ответил глава региона на вопрос Ольги Амосовой из Братска по поводу открытия в селе Дубынино нового гибридного проекта «Дубынинский ковчег». Это позволит развивать сельский туризм, создать рабочие места для молодых людей с инвалидностью. Как отметил глава региона, в районе есть пустующая ферма и Ольге Амосовой необходимо подать заявку. В октябре вернуться к этому вопросу.
Не осталась без внимания тема специальной военной операции. Иркутянка Мария Орлова предложила установить мемориал в черте города. Глава региона напомнил, что сейчас в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» проводится комплексное благоустройство общественной территории «Площадь Декабристов». «Планируется устройство мемориала “Аллея памяти”. Будет восстановлен памятник “Иркутянам, погибшим при исполнении воинского долга” с бронзовыми фигурами деда, отца и сына. Думаю, этот монумент не только будет олицетворять связь наших поколений, но и станет памятником и нашим героям-современникам, участвующим в специальной военной операции», — отметил Игорь Кобзев. Глава региона подчеркнул: по программе «ФКГС», а также региональным проектам в Приангарье благоустраивают всё больше объектов, жители сами инициируют создание общественных пространств.
Отвечая на вопрос Анны Толкачевой, флориста из Саянска, о создании новых парков в ее городе, губернатор отметил, что этим летом в Саянске создают «Забава-парк». С этим проектом Саянск победил в IX Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2024 году. Саянск набрал самый высокий балл из малых городов России — 95,5. Кроме того, в городе сейчас реализуют более 30 проектов по программам инициативного бюджетирования: это новые пешеходные дорожки, спортивные площадки, установка качелей и лавочек, ремонты социальных учреждений и многое другое.
Житель деревни Большежилкина Усольского района Наталья Дубынина спросила, когда проведут уличное освещение в ее населенном пункте. Игорь Кобзев сообщил, что вопрос уже включили в соответствующую областную программу по освещению участков автодорог регионального значения, которые проходят по территории населенных пунктов. «В Большежилкина на улице Трактовая, которая является участком автодороги регионального значения, до конца этого года сделаем уличное освещение на участке 1 км 700 метров. Работы идут и в других населенных пунктах. В следующем году осветим дороги в Новожилкино, в 2027 году — в селе Биликтуй, а в Сосновке — в 2028 году. Эту работу будем продолжать, люди должны безопасно передвигаться по улицам», — отметил губернатор.
Общение с активными жителями региона в формате телемоста продолжилось в течение двух часов. Глава региона отметил, что это удобный и эффективный формат для коммуникации власти и жителей. «Нахожу такой формат встреч интересным и перспективным, потому что он позволяет жителям встретиться с губернатором, не приезжая лично, а в удобной форме видеоконференции. Мы часто встречаемся с представителями некоммерческого сектора, и всегда много вопросов. В то же время вижу, что многое меняется, что есть хорошее взаимопонимание между властью и некоммерческими организациями», — оценил эффективность встречи губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.