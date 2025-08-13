Игорь Кобзев провел телемост с общественниками и активистами Иркутской области

С похожим вопросом обратилась Евгения Манданова из Ольхонского района. Она планирует запустить швейную мастерскую и хочет приобрести оборудование и ткани. Некоторое время назад женщина хотела оформить социальный контракт, но проект не подошел по критериям. Игорь Кобзев отметил, что малый и средний бизнес — один из драйверов экономики региона и вносит весомый вклад в ее развитие, создает новые рабочие места. Во время диалога к беседе подключилась директор Центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес» Диляра Окладникова. Она рассказала, что Центр оказывает консультационные услуги по разным направлениям предпринимательской деятельности, проводит обучающие семинары, конференции, форумы. За последние четыре года ЦМБ оказал помощь более чем 17 тысячам предпринимателей и самозанятых граждан. Предприниматель может получить консультацию по вопросам запуска своего дела, обратившись в «Мой бизнес», уточняет пресс-служба облправительства.