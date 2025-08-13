Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WSJ: ряд музеев в США проверят на соответствие видению Трампа

Проверке подвергнутся музеи Смитсоновского института.

Источник: Аргументы и факты

Белый дом намерен проверить музеи Смитсоновского института на соответствие «историческому видению» президента Соединённых Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на письмо, направленное секретарю института Лонни Банчу.

В документе администрация выразила стремление к тому, чтобы экспозиции музеев отражали «единство, прогресс и ценности, формирующие историю Америки». В письме также упоминается указ Трампа под названием «О восстановлении правды и здравомыслия в истории США».

Согласно этому указу, выставки, веб-сайты и аккаунты в социальных сетях музеев Смитсоновского института будут подвергнуты всесторонней проверке.

Ранее стало известно, что Национальный музей американской истории убрал из своей постоянной экспозиции информацию о двух процедурах импичмента, инициированных против Дональда Трампа во время его первого президентского срока.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше