WSJ: ряд музеев в США проверят на соответствие видению Трампа

Белый дом намерен проверить музеи Смитсоновского института на соответствие «историческому видению» президента Соединённых Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на письмо, направленное секретарю института Лонни Банчу.
В документе администрация выразила стремление к тому, чтобы экспозиции музеев отражали «единство, прогресс и ценности, формирующие историю Америки». В письме также упоминается указ Трампа под названием «О восстановлении правды и здравомыслия в истории США».
Согласно этому указу, выставки, веб-сайты и аккаунты в социальных сетях музеев Смитсоновского института будут подвергнуты всесторонней проверке.
Ранее стало известно, что Национальный музей американской истории убрал из своей постоянной экспозиции информацию о двух процедурах импичмента, инициированных против Дональда Трампа во время его первого президентского срока.