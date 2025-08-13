Ричмонд
Атомный крейсер «Адмирал Нахимов» впервые спустят на воду после 12 лет модернизации

Обновленный тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРК) Военно-морского флота России «Адмирал Нахимов» в ближайшие недели приступ к практической проверке эксплуатационных качеств. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на инсайдера в отечественном оборонном предприятии.

«Идет проверка всех систем, агрегатов и оборудования… Выход корабля на испытания запланирован на август-сентябрь по готовности», — отметил инсайдер в ходе беседы с корреспондентом РИА Новости.

Информированный источник добавил, что в данный момент формируется команда специалистов верфи, которая проведет испытания модернизированного крейсера.

«Адмирал Нахимов» был передан ВМФ на ремонт и техническое обновление в 2013 году. Сейчас ТАРК оснащен передовым оружием, способным уничтожать даже крупные объекты, а также защищать само судно как от угроз на море, так и в небе.

В январе текущего года стало известно, что ядерный реактор крейсера был вновь запущен.

