Армия России дала Путину ещё один козырь перед встречей с Трампом на Аляске

Российские штурмовые подразделения вытеснили ВСУ из населённого пункта Колодези в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко у себя в телеграм-канале.

Источник: Life.ru

По его словам, в ходе боёв ВС РФ сумели прорваться вглубь села, закрепившись на западной окраине. Оттуда они заставили украинских солдат отступить за пределы населённого пункта.

«На данный момент идут боестолкновения за пределами населённого пункта», — написал он.

Одновременно с этим российские бойцы проводят зачистку окрестных территорий, укрепляя контроль над прилегающими районами.

Ранее российские войска прорвали оборону ВСУ в окрестностях Красноармейска (Покровска). Эти успехи Армии России особенно важны перед переговорами президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которые пройдут на Аляске 15 августа. На саммите будут обсуждаться условия урегулирования украинского конфликта. По словам Трампа, все стороны хотят прекращения боевых действий, однако для этого Владимиру Зеленскому придётся «что-то подписать». Киев и Европа выражают недовольство тем, что на встрече не будет представлена украинская сторона.

