Ранее российские войска прорвали оборону ВСУ в окрестностях Красноармейска (Покровска). Эти успехи Армии России особенно важны перед переговорами президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которые пройдут на Аляске 15 августа. На саммите будут обсуждаться условия урегулирования украинского конфликта. По словам Трампа, все стороны хотят прекращения боевых действий, однако для этого Владимиру Зеленскому придётся «что-то подписать». Киев и Европа выражают недовольство тем, что на встрече не будет представлена украинская сторона.