В Башкирии принят закон о продаже алкоголя в летних кафе

Как пояснили в Госсобрании, розничная продажа алкоголя в сезонных летних верандах будет возможна только при обязательном соблюдении двух условий: строгом выполнении всех требований к розничной продаже алкоголя в общепите, а также наличии специального заключения о соответствии сезонного зала установленным требованиям.
Такое заключение будет выдаваться региональном минторгом. В парламенте Башкирии считают, что это создаст прозрачные условия, «способствуя упорядочению оборота алкоголя и защите прав граждан».
Конкретные требования к размещению и обустройству сезонных залов (зон) обслуживания посетителей, где разрешена продажа алкоголя, а также порядок получения заключения, определены правительством региона.