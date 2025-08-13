Ричмонд
В Башкирии принят закон о продаже алкоголя в летних кафе

Депутаты Госсобрания — Курултая Башкирии внесли изменения в законодательство, касающиеся регулирования деятельности сезонных залов объектов общепита. Об этом сообщили в пресс-службе Курултая.

Источник: Башинформ

Как пояснили в Госсобрании, розничная продажа алкоголя в сезонных летних верандах будет возможна только при обязательном соблюдении двух условий: строгом выполнении всех требований к розничной продаже алкоголя в общепите, а также наличии специального заключения о соответствии сезонного зала установленным требованиям.

Такое заключение будет выдаваться региональном минторгом. В парламенте Башкирии считают, что это создаст прозрачные условия, «способствуя упорядочению оборота алкоголя и защите прав граждан».

Конкретные требования к размещению и обустройству сезонных залов (зон) обслуживания посетителей, где разрешена продажа алкоголя, а также порядок получения заключения, определены правительством региона.