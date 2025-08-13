В Башкирии принят закон о продаже алкоголя в летних кафе

Как пояснили в Госсобрании, розничная продажа алкоголя в сезонных летних верандах будет возможна только при обязательном соблюдении двух условий: строгом выполнении всех требований к розничной продаже алкоголя в общепите, а также наличии специального заключения о соответствии сезонного зала установленным требованиям.