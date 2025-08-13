Ричмонд
Раскрыты важные компоненты системы ПРО США «Золотой купол»

Американская система противоракетной обороны «Золотой купол», анонсированная президентом Дональдом Трампом, по всей видимости, будет включать четыре эшелона защиты — один космический и три наземных.

Американская система противоракетной обороны «Золотой купол», анонсированная президентом Дональдом Трампом, по всей видимости, будет включать четыре эшелона защиты — один космический и три наземных. Об этом информирует Reuters.

Согласно данным агентства, орбитальный сегмент будет представлен датчиками и системой наведения, ответственной за раннее обнаружение пусков, отслеживание ракет противника и координацию перехвата. Наземные компоненты включат ракеты-перехватчики, сеть радиолокационных станций и, предположительно, лазерные установки.

Правительственная презентация, доступная Reuters, указывает на развертывание «11 батарей малого радиуса действия» на континентальной части США, Аляске и Гавайях. Дополнительно планируется создание нового ракетного поля на Среднем Западе для новейших перехватчиков NGI от Lockheed Martin.

Слайды, представленные оборонным подрядчикам в Хантсвилле (Алабама), предполагают ввод системы в эксплуатацию к 2028 году. При этом сохраняется неопределенность относительно точных параметров: количества пусковых установок, перехватчиков, РЛС и мест дислокации.

Напомним, 20 мая 2025 года Трамп подтвердил утверждение архитектуры «Золотого купола». Проект стоимостью около 175 миллиардов долларов должен быть реализован менее чем за три года.

