«Только начало»: криминальный беспредел в американской столице вынудил Трампа пойти на крайние меры

Национальная гвардия начинает развертывание на улицах Вашингтона после резких заявлений Трампа о плачевной ситуации в американской столице. Войска начали появляться в столице США во вторник вечером, в то время как действия президента широко осуждаются политиками и общественностью.
Национальная гвардия Вашингтона, округ Колумбия, начала развертывание на улицах города во вторник вечером,, подтвердил представитель Белого дома. Это произошло на следующий день после того, как Дональд Трамп приказал им прибыть и взял под контроль городскую полицию, назвав Вашингтон «городом беззакония», несмотря на то, что официальная статистика преступности утверждает обратное.
Как пишет The Guardian, ожидается, что национальная гвардия «начнет выходить на улицы с сегодняшнего вечера». Представители министерства обороны США заявили, что небольшое количество из примерно 800 военнослужащих, запланированных для участия в миссии, уже было мобилизовано к полудню вторника, и ожидается, что в ближайшие дни прибудет еще больше.
Около 850 полицейских и агентов приняли участие в «массированном усилении правоохранительных органов» в Вашингтоне в понедельник вечером и произвели почти два десятка арестов, сообщил Белый дом. Уровень насильственных преступлений в Вашингтоне, округ Колумбия, находится на 30-летнем минимуме, отмечает при этом The Guardian.
Пресс-секретарь Каролин Ливитт сообщила журналистам во вторник: «В рамках масштабных усилий президента по обеспечению правопорядка прошлой ночью по всему городу было задействовано около 850 полицейских и агентов. Они произвели в общей сложности 23 ареста, включая множество других контактов».
Ливитт добавила, что аресты были связаны с убийствами, преступлениями с применением огнестрельного оружия, хранением с целью распространения наркотиков, уклонением от оплаты проезда, непристойными действиями и преследованием. «В общей сложности шесть нелегальных пистолетов были изъяты на улицах округа Колумбия прошлой ночью».
Каролин Ливитт продолжает: «Это только начало. В течение следующего месяца администрация Трампа будет неустанно преследовать и арестовывать каждого жестокого преступника в округе, который нарушает закон, подрывает общественную безопасность и ставит под угрозу законопослушных американцев».
Ранее Мюриэл Боузер, мэр Вашингтона, округ Колумбия, заявила, что ожидает размещения военнослужащих национальной гвардии на федеральной территории в столице страны. «Я ожидаю, хотя это может измениться, что они разместят охрану на федеральной собственности. Это включает в себя парки, памятники, федеральные здания», — отмечает Боузер.
Пресс-секретарь также сообщает журналистам, что вашингтонские бомжи могут быть помещены в приют для бездомных, где им предложат услуги по борьбе с зависимостью и/или охране психического здоровья: «Если они откажутся, им грозят штрафы или тюремное заключение. Это уже существующие законы, которые уже приняты. Они не были приведены в исполнение».
Вмешательство Трампа было широко осуждено как авторитарный захват власти, который подрывает автономию местных органов власти в Вашингтоне, округ Колумбия, и направлен на то, чтобы отвлечь внимание от политических проблем, таких как досье Джеффри Эпштейна, подчеркивает The Guardian.
Мэр Боузер ранее пообещала работать «бок о бок» с федеральным правительством, когда войска национальной гвардии прибыли в их штаб-квартиру в столице. Выступая после встречи с генеральным прокурором Пэм Бонди в министерстве юстиции, Боузер сказал ажурналистам: «На данный момент я не буду вдаваться в детали нашего оперативного плана, но вы увидите, что столичное полицейское управление (MPD) работает бок о бок с нашими федеральными партнерами, чтобы обеспечить соблюдение закона. усилия, которые нам необходимы по всему городу».
С момента возвращения Трампа к власти в январе Боузер поддерживала деликатные рабочие отношения с президентом, по возможности избегая прямой конфронтации. Во вторник она взяла на себя примирительные обязательства и заявила, что постарается максимально использовать дополнительные ресурсы для борьбы с преступностью.
Однако другие мэры-демократы по всей стране придерживаются иного тона, предостерегая Трампа от расширения своего захвата власти в сфере правопорядка в других крупных городах.
В понедельник Трамп заявил журналистам: «У нас есть и другие города, в которых дела обстоят плохо, — намекнув на оплоты демократов Чикаго, Лос-Анджелес и Нью-Йорк. — И, конечно, есть Балтимор и Окленд».
Стивен Миллер, влиятельный заместитель главы администрации Белого дома, во вторник усилил риторику, опубликовав в соцсети следующее: «Статистика преступности в больших городах — подделка. Реальные показатели преступности, хаоса и дисфункции на порядок выше. Каждый, кто живет в этих районах, знает это. Они строят вокруг этого всю свою жизнь. Демократы пытаются разрушить цивилизацию. Президент Трамп спасет ее.».
Всеми пятью городами, названными Трампом, управляют чернокожие мэры. Большинство из них открыто осудили действия президента. Брэндон Джонсон, мэр Чикаго, настаивает в своем заявлении: «Отправка национальной гвардии только дестабилизирует ситуацию в нашем городе и подорвет наши усилия по обеспечению общественной безопасности».
Брэндон Скотт, мэр Балтимора, утверждает: «Когда речь заходит об общественной безопасности в Балтиморе, он должен прекратить пропаганду правых и взглянуть на факты. Балтимор стал самым безопасным городом за последние 50 лет».
Барбара Ли, мэр Окленда, пишет в соцсетях: «Характеристика Окленда, данная президентом Трампом, неверна и основана на нагнетании страха в попытке заработать дешевые политические очки».
Карен Басс, мэр Лос-Анджелеса, куда ранее в этом месяце были направлены войска для подавления протестов, написала: «Очередной эксперимент администрации, очередной захват власти местными органами власти. Это перформанс. Это трюк. Так было всегда и всегда будет».
Трамп принял командование полицейским управлением Вашингтона, округ Колумбия, и развернул национальную гвардию в соответствии с законами и конституционными полномочиями, которые дают федеральному правительству больше влияния на столицу страны, чем на другие города. Но демократы выразили обеспокоенность тем, что Вашингтон, округ Колумбия, может стать примером для аналогичной силовой тактики в других местах.
Кристина Хендерсон, член совета по особым поручениям в Вашингтоне, округ Колумбия, заявила CNN во вторник: «Я слушала вчерашнюю пресс-конференцию президента, и я думаю, что всех американцев должно волновать, что он говорил о других городах. Округ Колумбия, на протяжении десятилетий не имевший государственности, всегда использовался как “чашка Петри”, где Конгресс или федеральное правительство обкатывают свои идеи. Поэтому я надеюсь, что люди не упускают из виду то, что происходит в округе. И даже если они не живут здесь, они упорно сражаются вместе с нами».
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом предупредил, что Трамп «проложит себе путь к милитаризации любого города в Америке, который он захочет».
Джей Би Прицкер, губернатор штата Иллинойс, заявил, что президент «не имеет абсолютно никакого права и никакой юридической возможности вводить войска в город Чикаго, и поэтому я отвергаю это предположение».
Он добавил: «Вы видели, что он не соблюдает закон. Я говорил о том факте, что нацисты в Германии в 30-е годы уничтожили конституционную республику всего за 53 дня. Честно говоря, это не займет много времени, и у нас есть президент, который, похоже, одержим именно этим.».