«Только начало»: криминальный беспредел в американской столице вынудил Трампа пойти на крайние меры

Кристина Хендерсон, член совета по особым поручениям в Вашингтоне, округ Колумбия, заявила CNN во вторник: «Я слушала вчерашнюю пресс-конференцию президента, и я думаю, что всех американцев должно волновать, что он говорил о других городах. Округ Колумбия, на протяжении десятилетий не имевший государственности, всегда использовался как “чашка Петри”, где Конгресс или федеральное правительство обкатывают свои идеи. Поэтому я надеюсь, что люди не упускают из виду то, что происходит в округе. И даже если они не живут здесь, они упорно сражаются вместе с нами».