Рубио: Трамп не считает встречу с Путиным уступкой

Встреча с президентом России Владимиром Путиным не является для главы США Дональдом Трампом уступкой, заявил в эфире американского телеканала WABC-TV госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.
«Встреча проводится, чтобы как бы разобраться и принять решение. “Я хочу знать все факты, хочу посмотреть этому парню в глаза”, — именно этого хочет добиться президент “, — подчеркнул американский политик.
Путин и Трамп встретятся в пятницу, 15 августа, на Аляске. В первую очередь переговоры коснутся урегулирования конфликта на Украине.
