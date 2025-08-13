Ричмонд
Рубио: Трамп не считает встречу с Путиным уступкой

Госсекретарь США подчеркнул, что цель переговоров — разобраться в ситуации с Украиной.

Источник: Аргументы и факты

Встреча с президентом России Владимиром Путиным не является для главы США Дональдом Трампом уступкой, заявил в эфире американского телеканала WABC-TV госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.

«Встреча проводится, чтобы как бы разобраться и принять решение. “Я хочу знать все факты, хочу посмотреть этому парню в глаза”, — именно этого хочет добиться президент “, — подчеркнул американский политик.

Путин и Трамп встретятся в пятницу, 15 августа, на Аляске. В первую очередь переговоры коснутся урегулирования конфликта на Украине.

