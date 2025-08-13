В Индии сообщили о переломном моменте из-за российских С-400

По его словам, С-400 не дала пакистанским воздушным судам приблизиться на расстояние, с которого те могут наносить удары. Сингх отметил, что система сбила пять истребителей, а один из военных самолетов был уничтожен с расстояния 300 км. «Это является крупнейшим когда-либо зафиксированным уничтожением цели класса “земля — воздух”, о котором мы можем говорить», — отметил он. Благодаря системе С-400 удалось достичь «переломного момента» в конфликте, добавил он.