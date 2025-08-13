Ричмонд
В Индии сообщили о переломном моменте из-за российских С-400

Российская система ПВО С-400 сыграла значительную роль в конфликте Индии и Пакистана, заявил командующий Военно-воздушными силами Индии маршал авиации Индии Амар Прит Сингх изданию Military Watch Magazine.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, С-400 не дала пакистанским воздушным судам приблизиться на расстояние, с которого те могут наносить удары. Сингх отметил, что система сбила пять истребителей, а один из военных самолетов был уничтожен с расстояния 300 км. «Это является крупнейшим когда-либо зафиксированным уничтожением цели класса “земля — воздух”, о котором мы можем говорить», — отметил он. Благодаря системе С-400 удалось достичь «переломного момента» в конфликте, добавил он.

Издание передает, что Индия закупила российскую С-400, несмотря на угрозы введения санкций.

Теперь Индия рассматривает покупку российских истребителей Су-57 и новой системы С-500.

Обострение между Индией и Пакистаном произошло в апреле—мае после крупного теракта на территории Джамму и Кашмир — она подконтрольна Нью-Дели, но на нее долгое время претендовал и Исламабад. Ситуация накалилась до боестолкновений. Американский президент Дональд Трамп 10 мая объявил о прекращении огня между странами в результате посредничества США.

CNN сообщил, что в ходе конфликта, в ночь на 7 мая, произошел крупный воздушный бой — один из самых масштабных и продолжительных в новейшей истории авиации. Он длился более часа, и в нем приняли участие около 125 истребителей.

