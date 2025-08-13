Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Владимир Зеленский борется не с Россией, а с украинским народом.
Захарова в эфире радио Sputnik сказала, что Зеленскому была «кем-то прописана» миссия «уничтожить украинский народ».
Зеленский, по словам Захаровой, стремится уничтожить жителей Украины «под флагами национализма, некоей национальной идентичности, но уничтожить физически».
Так представитель российского мид прокомментировал отказ Киева принять в рамках обмена тысячу пленных солдат ВСУ. По словам Захаровой, властям в Киеве граждане Украины «не нужны ни живыми, ни мертвыми».
Читайте материал «Иран: санкции США — преступление против человечности».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.