Жители Чукотки рассказали, чего ожидают от саммита на Аляске

Житель села Уэлен и руководитель одноименного народного ансамбля Владимир Мемыльнеун рассказал РИА Новости, что на Аляске у него живет сестра, с которой он давно не виделся. «Она еще в 90-е годы переехала на Аляску и вышла там замуж. Сейчас ей 60 лет, у нее там семья. Раньше я навещал ее по линии ансамбля национальных танцев — сестра делала приглашение, и мы ездили на Аляску. Но мы уже давно не виделись. Даже хотели встретиться где-то на нейтральной территории», — отметил собеседник.