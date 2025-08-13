Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ взяли под огневой контроль важную трассу в зоне СВО

Советник руководителя ДНР Игорь Кимаковский заявил, что трасса Красноармейск — Павлоград перешла под полный огневой контроль российских войск, сообщает ТАСС.

Советник руководителя ДНР Игорь Кимаковский заявил, что трасса Красноармейск — Павлоград перешла под полный огневой контроль российских войск, сообщает ТАСС.

Кимаковский сказал, что огневое воздействие ведется с нескольких сторон.

Недавно американская газета The New York Times заявила, что эффективные действия ВС РФ вблизи Красноармейска говорят о способности российской армии в сжатые сроки организовывать результативные боевые операции.

Читайте материал «“Не с Россией”: Захарова рассказала, с кем борется Зеленский».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.