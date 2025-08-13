Ричмонд
Стало известно, какой сигнал США послали Украине перед встречей на Аляске

Власти Соединенных Штатов в преддверии предстоящих переговоров президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске призвали власти Украины реалистично оценить боеспособность республики, пишет Politico, ссылаясь на чиновника из США.

По информации издания, Соединенные Штаты призвали украинские власти «быть прагматичными».

«(США) просят их реалистично оценить, что они могут сделать с имеющимися у них боевыми возможностями», — цитируют авторы публикации источника.

11 августа официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц в преддверии встречи Путина и Трампа организует 13 августа дистанционные переговоры с участием президента США, генерального секретаря Североатлантического альянса, а также представителей руководства Украины, основных европейских государств, Европейского совета и Европейской комиссии. При этом представители стран Европы проведут отдельный разговор с Владимиром Зеленским до того, как с главой киевского режима побеседуют хозяин Белого дома Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс.

