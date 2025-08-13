Стало известно, какой сигнал США послали Украине перед встречей на Аляске

11 августа официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц в преддверии встречи Путина и Трампа организует 13 августа дистанционные переговоры с участием президента США, генерального секретаря Североатлантического альянса, а также представителей руководства Украины, основных европейских государств, Европейского совета и Европейской комиссии. При этом представители стран Европы проведут отдельный разговор с Владимиром Зеленским до того, как с главой киевского режима побеседуют хозяин Белого дома Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс.