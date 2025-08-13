В ВСУ пожаловались на патрулирование российскими БПЛА улиц Константиновки

Российские дроны на оптоволокне уже «патрулируют» улицы Константиновки в ДНР, сообщил в своем Telegram-канале офицер ВСУ с позывным Алекс.
По его словам, на логистических путях ВСУ в окрестностях Константиновки также фиксируется множество российских беспилотников.
Украинский боевик отметил, что цифровое качество изображения позволяет российским операторам дронов на оптоволокне вести разведку целых секторов под Константиновкой и эффективно поражать выявленные цели.
Ранее сообщалось о создании войсками РФ «стены дронов» для ВСУ под Константиновкой.
