В ВСУ пожаловались на патрулирование российскими БПЛА улиц Константиновки

По словам украинских военных, российские дроны патрулируют также логистические пути в окрестностях города.

Источник: Аргументы и факты

Российские дроны на оптоволокне уже «патрулируют» улицы Константиновки в ДНР, сообщил в своем Telegram-канале офицер ВСУ с позывным Алекс.

По его словам, на логистических путях ВСУ в окрестностях Константиновки также фиксируется множество российских беспилотников.

Украинский боевик отметил, что цифровое качество изображения позволяет российским операторам дронов на оптоволокне вести разведку целых секторов под Константиновкой и эффективно поражать выявленные цели.

Ранее сообщалось о создании войсками РФ «стены дронов» для ВСУ под Константиновкой.

