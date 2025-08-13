В Узбекистане утвердили программу по управлению водными ресурсами до 2028 года

Приоритетное внимание в ней уделено рациональному использованию водных ресурсов.
В соответствии с документом планируют:
- реконструировать 2 551 километр ирригационных сетей;
- заменить устаревшее оборудования насосных станций на более энергоэффективное, тем самым сократив их годовое потребление электроэнергии с 6,8 до 6,2 млрд киловатт-часов;
- сократить площади с низким водообеспечением с 424 тыс. до 276 тыс. гектаров;
- улучшить состояние земель с высоким уровнем засоленности и близким залеганием грунтовых вод.
Благодаря этому в сельхозоборот вернется 460 тысяч гектаров земель.
Кроме того:
- на 1,4 млн гектаров будут внедрять водосберегающие технологии, в том числе на 293 тыс. гектаров — капельное орошение;
- на 20 крупных объектах модернизируют контрольно-измерительное оборудование;
- для минимизации человеческого фактора при учете воды на 12 тыс. мелиоративных скважинах и 1 750 насосах внедрят современный мониторинг;
- двенадцать крупных гидротехнических сооружений переведут на автоматизированное управление с применением цифровых технологий.
В результате программы доля каналов с бетонным покрытием вырастет с нынешних 39 до 47 процентов, качество оросительных сетей повысится, потери воды снизятся. Ожидается, что за счет экономии будет сэкономлено 10 миллиардов кубометров воды уже в этом году и до 14 миллиардов кубометров к 2028 году.
Речь шла и о цифровизации сферы:
- поручено интегрировать 11 отраслевых программ в единую платформу;
- создать IT-центр и ситуационный центр с широким использованием возможностей «Узбеккосмоса»;
- поставлена задача оснастить 5 200 насосов счетчиками электроэнергии и воды, перевести крупные насосы на возобновляемые источники энергии.
Полученные данные будут аккумулироваться на цифровой платформе, где будет проводиться анализ экономической эффективности использования воды.
Расширят и возможности частного сектора: в настоящее время в частное управление переданы 2 612 водных объектов, теперь ему предложат крупные насосные установки с созданием привлекательных условий для инвесторов.
В прошлом году на базе районных ирригационных отделов создали 159 госучреждений службы по подаче воды. Для улучшения их деятельности им предоставят право самостоятельно распределять собственные средства.
Кроме того, для повышения квалификации специалистов появится учебный центр на 200 мест.
Президент поручил усовершенствовать нормативную базу сферы, повышать эффективность водопользования и укреплять в обществе культуру бережного отношения к воде.