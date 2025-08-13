В Узбекистане утвердили программу по управлению водными ресурсами до 2028 года

В результате программы доля каналов с бетонным покрытием вырастет с нынешних 39 до 47 процентов, качество оросительных сетей повысится, потери воды снизятся. Ожидается, что за счет экономии будет сэкономлено 10 миллиардов кубометров воды уже в этом году и до 14 миллиардов кубометров к 2028 году.