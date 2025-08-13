Трамп столкнулся с проблемой перед переговорами с Путиным

Как отмечают авторы материала, после проведения внутренних реформ Трампа более 1300 сотрудников были уволены из Госдепартамента США, среди которых были также аналитики, занимающиеся изучением России и Украины. Кроме того, переговоры о возможных путях урегулирования конфликта вел спецпосланник Стив Уиткофф, не имеющий опыта во внешней политике, в то время, как «дипломаты и эксперты были отстранены от работы».