«Элитные» батальоны ВСУ и наёмники идут прорывать границу России, наши бойцы наготове

«Пока мы не можем с уверенностью сказать, какой это будет участок территории — мы можем отметить, что это ССО Украины, которые состоят из, скажем так, специалистов, которые у них ещё остались, одни из самых боеспособных подразделений», — уточнил командир спецназа «Ахмат» в беседе с ТАCC.
Согласно сведениям Алаудинова, эти подразделения были выведены со всех участков фронта, доукомплектованы, подготовлены, дооснащены и уже заброшены на данный участок. Среди сил ВСУ есть большое количество иностранцев, отметил Алаудинов.
Ранее Life.ru писал, что ВСУ бегут из Доброполья из-за стремительного продвижения Армии России. Кроме того, нашим парням удалось взять под контроль важный участок трассы в ДНР на пути к Красноармейску. На Западе уже раскритиковали Киев, запаниковавший из-за наступления ВС РФ.