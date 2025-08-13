«Не хотят умирать за Зеленского»: Бойцы ВСУ стали массово саботировать приказы командиров

«Поступает всё больше сводок с передовой, что в рядах ВСУ участились случаи саботажа выполнения приказов. Никто не просто не хочет умирать за режим Зеленского, а все прекрасно понимают, что фронт на грани обвала», — сообщил он РИА «Новости».