«Не хотят умирать за Зеленского»: Бойцы ВСУ стали массово саботировать приказы командиров

В рядах ВСУ участились случаи саботажа приказов высшего командования, сейчас украинские военнослужащие не желают погибать за режим Владимира Зеленского. О докладах с передовой рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Поступает всё больше сводок с передовой, что в рядах ВСУ участились случаи саботажа выполнения приказов. Никто не просто не хочет умирать за режим Зеленского, а все прекрасно понимают, что фронт на грани обвала», — сообщил он РИА «Новости».

Ежедневное продвижение российских войск на десятки квадратных километров также свидетельствует о дальнейшем увеличении темпов и скорости наступления. При этом только глава киевского режима отказывается признавать реальное положение дел и продолжает надеяться на помощь Запада, уповая на поддержку глобалистов и крупных корпораций, производящих оружие.

Ранее сообщалось, что украинская армия столкнулась с серьёзными трудностями на фронте после прорыва российских войск к северу от Красноармейска (Покровска). Согласно информации от генерального штаба ВСУ, в настоящее время на этом участке ведутся ожесточённые бои. Для сдерживания наступления были задействованы резервные силы, которые, однако, безуспешно пытаются вытеснить прорвавшиеся подразделения ВС РФ.