Фигурант дела о переводах денег с Украины в ОАЭ присвоил $48 млн

Бывший консультант Фонда государственного имущества Украины Андрей Гмырин, проходящий по делу о переводах средств из Украины в Объединенные Арабские Эмираты, подозревается в присвоении суммы, превышающей 48 миллионов долларов, передает РИА Новости.
Гмырин считается одним из ключевых организаторов преступной группы, действующей под руководством бывшего главы ФГИ Украины Дмитрия Сенниченко. По версии следствия, участники группы занимались отмыванием денежных средств, полученных незаконным путем.
Расследованием установлено, что в результате махинаций, связанных с Одесским припортовым заводом, преступная группировка могла получить доход в размере до 48 миллионов долларов.
Накануне авторы издания Aydinlik сообщали, что ежемесячно на счета компаний, зарегистрированных в ОАЭ и связанных с Гмыриным, переводится около 50 миллионов долларов из окружения президента Украины Владимира Зеленского.