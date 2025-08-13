В Приморье начался разгром группы экс-мэра Владивостока Николаева

Политконсультант Вячеслав Беляков полагает, что Виктория Николаева — последний крупный политический актив ранее влиятельного мэра. «В действующий созыв она переизбралась по инерции. Она всех устраивала и не создавала неудобств, однако сейчас эта инерция может закончиться. Ее уход не особо повлияет на политические расклады в Приморье, как депутат она не слишком активна», — отметил эксперт.