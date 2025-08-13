Ричмонд
+24°
облачно, без существенных осадков
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова прокомментировала реакцию в мире на встречу Путина и Трампа

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Реакция в мире на предстоящую встречу президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа делится на здравую и на «тех, кто шипит и извивается», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Источник: © РИА Новости

«Первые — те здоровые силы, именно здоровые, я не говорю хорошие или плохие, правильные или неправильные, здоровые силы, которые желают удачи… прорывных решений, каких то решений, которые могут привести к прорывным… Вторая группа — это те, которые шипят, как будто на них святой водой капнули, которые извиваются, которые вылезают из-под камней», — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.

Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше