Захарова прокомментировала реакцию в мире на встречу Путина и Трампа

«Первые — те здоровые силы, именно здоровые, я не говорю хорошие или плохие, правильные или неправильные, здоровые силы, которые желают удачи… прорывных решений, каких то решений, которые могут привести к прорывным… Вторая группа — это те, которые шипят, как будто на них святой водой капнули, которые извиваются, которые вылезают из-под камней», — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.