Губернатор Хабаровского края подтвердил реализацию проекта межвузовского кампуса

Главной темой встречи стало строительство межвузовского кампуса в Хабаровске.
Дмитрий Викторович в своей манере прямо говорит о проблемах даже на самом высоком уровне. С момента прихода на пост он сразу разобрался в вопросе строительства кампуса и понял, что вопрос нужно решать. Сначала он провел переговоры с Газпромбанком, затем обновил строительный блок правительства, теперь же вынес вопрос на уровень Минобра и заручился поддержкой лично Фалькова. Фактически шаг за шагом он идет к тому, чтобы проект воплотился в жизнь.
Во время встречи глава региона Демешин подтвердил, что строительство межвузовского кампуса в Хабаровске обязательно состоится, несмотря на возникшие на подготовительном этапе трудности.
«Сейчас концепция пересмотрена. В Москве на встрече с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым представили ему обновленные предложения и обсудили, как решать возникшие проблемы. Задача — не просто возвести кампус, а сделать его центром технологического развития, передовых научных разработок и самого высококлассного образования для нашей молодежи», — написал в своем телеграм-канале Дмитрий Викторович.
Реализация проекта планируется на условиях концессионного соглашения. В настоящее время ведутся переговоры с потенциальным инвестором, готовым взяться за строительство. Образовательными партнерами кампуса станут ведущие инженерные университеты страны.
Дмитрий Демешин заверил, что краевые власти приложат все усилия для реализации этого стратегически важного проекта для всего Дальнего Востока.