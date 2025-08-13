Губернатор Хабаровского края подтвердил реализацию проекта межвузовского кампуса

Дмитрий Викторович в своей манере прямо говорит о проблемах даже на самом высоком уровне. С момента прихода на пост он сразу разобрался в вопросе строительства кампуса и понял, что вопрос нужно решать. Сначала он провел переговоры с Газпромбанком, затем обновил строительный блок правительства, теперь же вынес вопрос на уровень Минобра и заручился поддержкой лично Фалькова. Фактически шаг за шагом он идет к тому, чтобы проект воплотился в жизнь.