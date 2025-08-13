Вооруженные силы Украины проводят перегруппировку с целью возобновления атак на позиции российской армии на Сумском направлении фронта, пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры России.
«Противник проводит перегруппировку и восстанавливает боеспособность штурмовых групп, готовясь к возобновлению атак», — поделились подробностями источники.
13 августа в российских силовых структурах также сообщали, что украинское руководство, смирившись с утратой Донбасса, всеми силами пытается не допустить потери Сумской и Днепропетровской областей, перебрасывая на эти участки фронта боеспособные подразделения.
Собеседник отметил заявления украинских националистов о катастрофической ситуации для украинской армии под Покровском (Красноармейск) и Константиновкой в Донецкой Народной Республике.