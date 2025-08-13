Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно о подготовке ВСУ к удару по ВС РФ в Сумской области

Вооруженные силы Украины проводят перегруппировку с целью возобновления атак на позиции российской армии на Сумском направлении фронта, пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры России.

Вооруженные силы Украины проводят перегруппировку с целью возобновления атак на позиции российской армии на Сумском направлении фронта, пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры России.

«Противник проводит перегруппировку и восстанавливает боеспособность штурмовых групп, готовясь к возобновлению атак», — поделились подробностями источники.

13 августа в российских силовых структурах также сообщали, что украинское руководство, смирившись с утратой Донбасса, всеми силами пытается не допустить потери Сумской и Днепропетровской областей, перебрасывая на эти участки фронта боеспособные подразделения.

Собеседник отметил заявления украинских националистов о катастрофической ситуации для украинской армии под Покровском (Красноармейск) и Константиновкой в Донецкой Народной Республике.