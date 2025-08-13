ВСУ проводят перегруппировку в одной из самых горячих точек на фронте

«Противник проводит перегруппировку и восстанавливает боеспособность штурмовых групп, готовясь к возобновлению атак», — сказал собеседник агентства.
За последние сутки наблюдалось снижение интенсивности боевых действий на сумском направлении, за исключением боёв в районе Юнаковки.
Ранее Life.ru рассказал, что ВС РФ нанесли значительный удар по месту дислокации подразделения ВСУ батальонного уровня в Сумской области. Наши парни смогли ликвидировать до полусотни украинских военнослужащих. Удар был нанесён с применением авиации (самолёты Су-34) и беспилотных летательных аппаратов «Герань-2».