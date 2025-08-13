Челябинск и Могилев объявили себя городами-побратимами

— Она уходит корнями глубоко в прошлое, отражая общие испытания, победы и достижения, укрепляя братство и взаимное уважение между народами. Сегодня отношения России и Республики Беларусь строятся на принципах дружбы, открытости и доверия, что позволяет успешно развивать экономические, социальные и культурные связи. Этого и будем придерживаться, выстраивая побратимские связи, — отметил Алексей Лошкин.