Челябинск и Могилев объявили себя городами-побратимами

Соглашение было подписано в рамках официального визита южноуральской делегации в Республику Беларусь. Алексей Лошкин подчеркнул, что Челябинск и Могилев объединяет общая история.
— Она уходит корнями глубоко в прошлое, отражая общие испытания, победы и достижения, укрепляя братство и взаимное уважение между народами. Сегодня отношения России и Республики Беларусь строятся на принципах дружбы, открытости и доверия, что позволяет успешно развивать экономические, социальные и культурные связи. Этого и будем придерживаться, выстраивая побратимские связи, — отметил Алексей Лошкин.
Напомним, на этой неделе губернатор Челябинской области и его команда побывали в нескольких городах республики. Речь шла о развитии кооперационных связей, сотрудничестве в сфере роботизации промышленности, сельском хозяйстве. Также президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Президент отметил, что товарооборот между Беларусью и Южным Уралом превышает полмиллиарда долларов.