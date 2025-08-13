Ричмонд
Челябинск и Могилев объявили себя городами-побратимами

Глава Челябинска Алексей Лошкин и председатель Могилевского горисполкома Сергей Чертков подписали соглашение об установлении побратимских отношений между Челябинском и Могилевым.

Источник: Пресс-служба администрации города Челябинска

Соглашение было подписано в рамках официального визита южноуральской делегации в Республику Беларусь. Алексей Лошкин подчеркнул, что Челябинск и Могилев объединяет общая история.

— Она уходит корнями глубоко в прошлое, отражая общие испытания, победы и достижения, укрепляя братство и взаимное уважение между народами. Сегодня отношения России и Республики Беларусь строятся на принципах дружбы, открытости и доверия, что позволяет успешно развивать экономические, социальные и культурные связи. Этого и будем придерживаться, выстраивая побратимские связи, — отметил Алексей Лошкин.

Напомним, на этой неделе губернатор Челябинской области и его команда побывали в нескольких городах республики. Речь шла о развитии кооперационных связей, сотрудничестве в сфере роботизации промышленности, сельском хозяйстве. Также президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Президент отметил, что товарооборот между Беларусью и Южным Уралом превышает полмиллиарда долларов.

