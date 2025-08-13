Китайские военные вытеснили эсминец США из района спорных островов

Китайские военные вытеснили американский эсминец USS Higgins с территории рядом со спорным островом Хуанъянь. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая, ссылаясь на Южную зону боевого командования китайской армии.
Подчеркивается, что корабль ВМС США незаконно вошел в территориальные воды КНР — не спросив разрешения Пекина.
«Военно-морские силы задействовали военнослужащих для отслеживания, наблюдения, предупреждения и вытеснения в соответствии с законом», — уточняется в сообщении китайского центрального телевидения.
К слову, ранее сообщалось, что американские законодатели обратились к руководству крупных технологических корпораций с требованием усилить меры по защите подводных коммуникационных кабелей, а поводом стали подозрения в потенциальной угрозе со стороны в том числе Китая.