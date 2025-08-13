Названы новые подробности самой необычной встречи Путина и Трампа на Аляске

Официальные лица Белого дома усиленно готовятся к исторической встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Американские официальные лица, пытавшиеся в эти выходные определить и закрепить за собой место проведения пятничного саммита между президентом Дональдом Трампом и его российским коллегой, быстро обнаружили серьезную загвоздку: лето на Аляске — пик туристического сезона, и доступные варианты для размещения двух мировых лидеров оказались сильно ограничены.
Когда до некоторых видных жителей Аляски дошел слух о приезде Трампа и Путина, некоторые из них начали обращаться к соратникам президента с предложением: может ли их дом стать подходящим вариантом? Неясно, отмечает CNN, дошли ли эти предложения до чиновников Белого дома, которые обзванивали объекты в Джуно, столице штата, а также в Анкоридже и Фэрбенксе.
Организаторы саммита вскоре пришли к выводу, что единственным городом в огромном штате, который может стать подходящим местом для проведения саммита, будет Анкоридж. И только Объединенная база Элмендорф-Ричардсон, расположенная на северной окраине города, может обеспечить безопасность исторической встречи, хотя Белый дом надеялся избежать ситуации, когда российский лидер и его окружение будут размещены на военном объекте США, отмечает CNN.
По словам двух чиновников Белого дома, именно там они встретятся в пятницу.
В настоящее время ведется работа по согласованию деталей пятничной встречи, которая станет первой встречей высших руководителей США и России более чем за четыре года. Работа над саммитом все еще продолжается, и официальные лица США и России спешат подготовиться к этой важной встрече. По данным российского внешнеполитического ведомства, высокопоставленные дипломаты двух стран — госсекретарь Марко Рубио и министр иностранных дел Сергей Лавров — провели беседу во вторник, чтобы обсудить «некоторые аспекты подготовки».
Обычно важному саммиту с противником США предшествуют обширные переговоры по повестке дня и результатам, констатирует CNN. Но сам Трамп сказал, что подходит к встрече как к «ознакомительной» сессии, не имея особых предварительных ожиданий относительно того, как она пройдет. Белый дом во вторник назвал это «сеансом прослушивания».
«Президент думает: “Послушайте, я должен посмотреть на этого парня, сидящего напротив. Мне нужно встретиться с ним лицом к лицу. Мне нужно услышать его один на один. Мне нужно сделать оценку, посмотрев на него”, — сказал госсекретарь Рубио в утреннем радиоинтервью во вторник Сиду Розенбергу, предложив одно из объяснений того, почему пяти известных телефонных разговоров Трампа с Путиным в этом году оказалось недостаточно для определения намерений российского лидера.
По словам источников, знакомых с этим вопросом, администрация Трампа и Кремль выбрали Аляску в качестве места проведения саммита после длительных закулисных переговоров. По словам людей, было немного мест, где можно было бы провести сидячую встречу, особенно учитывая ордер в отношении президента Путина, выданный так называемым Международным уголовным судом в 2023 году. Осознавая этот факт, Россия отказалась от поездок в Европу — даже в такие города, как Вена или Женева, где лидеры США и России встречались еще со времен холодной войны. Хотя сам Путин назвал Объединенные Арабские Эмираты «вполне подходящим» местом, многие в Белом доме надеялись избежать еще одного длительного путешествия на Ближний Восток после майского визита Трампа в этот регион, отмечает CNN.
В конце концов, по словам источников, выбор пал на Венгрию, премьер-министр которой Виктор Орбан близок как к Трампу, так и к Путину, и на Соединенные Штаты как на возможных хозяев, по словам двух американских чиновников.
Американские официальные лица были рады и несколько удивлены, когда российский президент согласился на встречу на территории США — причем, как подчеркивает CNN, на земле, которая когда-то была частью Российской империи.
«Я подумал, что это очень уважительно, что президент России приезжает в нашу страну, в отличие от того, что мы едем в его страну или даже в стороннее место», — сказал Трамп на этой неделе, когда его команда спешила доработать детали саммита.
«Лучшим местом для Путина, чем Аляска, было бы, если бы саммит проходил в Москве, — сказал бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, который поссорился с Трампом во время его первого президентского срока. — Итак, первоначальная установка, я думаю, является большой победой Путина».
В последний раз, когда американский президент встречался с Путиным, это были переговоры с президентом Джо Байденом в Женеве в 2021 году, дата и место проведения были объявлены за три недели до этого. Но переговоры между российскими и американскими официальными лицами начались за несколько месяцев до этого, напоминает CNN.
Байден, совершавший недельную поездку по Европе, провел дни, предшествовавшие встрече, в интенсивной подготовке с ведущими советниками, выкраивая время по утрам для анализа потенциальных направлений, которые может принять беседа, и предвидения некоторых шагов Путина. Он консультировался с другими лидерами, включая канцлера Германии, за советами о том, как вести разговор с российским лидером. К моменту начала того саммита помощники спланировали день до мельчайших деталей, включая порядок прибытия лидеров, продолжительность каждой сессии и то, какие цветы будут стоять на столе (это были белые розы). Американские официальные лица даже позаботились о том, чтобы в холодильнике на вилле 18—го века, где проходила встреча, были бутылки апельсинового напитка Gatorade с надписью «POTUS».
Во время первого президентского срока Трампа он и Путин встретились один на один в Хельсинки во время саммита в 2018 году, который завершился знаменательным моментом, когда Трамп встал на сторону Путина в вопросе о такм называемом вмешательстве России в американские выборы. Трамп также встречался с Путиным наедине в 2017 году, во время их первой встречи на саммите G20 в Гамбурге, напоминает CNN.
В то время как американские и российские официальные лица вели продолжительные переговоры о подготовке к встрече с тех пор, как она была согласована на прошлой неделе, встреча, которая послужила поводом для этого мероприятия, остается в некотором роде загадкой. Спецпосланник США по иностранным делам Стив Уиткофф посетил Москву в прошлую среду для встречи с Путиным, в результате которой было принято решение о встрече, хотя, что именно Путин сказал на этой встрече, до сих пор в значительной степени неизвестно, констатирует CNN.
Европейские чиновники потратили большую часть прошлой недели, пытаясь определить параметры мирного соглашения, предложенного Путиным, но некоторые заявили, что они были разочарованы отсутствием ясности в предложениях Уиткоффа, девелопера недвижимости и давнего друга Трампа.
Трамп планирует заслушать европейских лидеров на виртуальной встрече в среду, организованной немцами, чтобы президент мог узнать их точку зрения перед встречей в пятницу. И он пообещал поговорить с ними по телефону вместе с Владимиром Зеленским сразу после завершения саммита.
Но ожидается, что Зеленского не будет на саммите на Аляске, поэтому любая потенциальная трехсторонняя встреча пока не обсуждается, подчеркивает CNN.
Вместо этого Трамп проведет, по крайней мере, часть встречи на высшем уровне с Путиным один на один, сообщил Белый дом во вторник, что даст двум лидерам время провести дискуссию, которую не услышит никто, кроме их переводчиков.
«Это часть плана, — сказала пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт, отвечая на вопрос, встретятся ли президенты вдвоем. — Что касается других механиков и логистики, я дам нашей команде возможность обсудить это, когда они будут улажены».
Для лидеров нетипично встречаться наедине со своими коллегами, но отношения Трампа и Путина давно стали предметом пристального внимания, отмечает CNN. И во время первого президентского срока Трампа даже высокопоставленные чиновники говорили, что их иногда оставляли в неведении относительно того, что обсуждалось, когда помощники оставались в неведении. На двух предыдущих встречах Трампа с Путиным присутствовали переводчики, но не высокопоставленные помощники. После встречи в Германии Трамп, как сообщается, попросил у своего переводчика его записи.
Со своей стороны, Путин провел дни перед пятничной встречей, обзванивая.