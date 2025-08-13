Названы новые подробности самой необычной встречи Путина и Трампа на Аляске

По словам источников, знакомых с этим вопросом, администрация Трампа и Кремль выбрали Аляску в качестве места проведения саммита после длительных закулисных переговоров. По словам людей, было немного мест, где можно было бы провести сидячую встречу, особенно учитывая ордер в отношении президента Путина, выданный так называемым Международным уголовным судом в 2023 году. Осознавая этот факт, Россия отказалась от поездок в Европу — даже в такие города, как Вена или Женева, где лидеры США и России встречались еще со времен холодной войны. Хотя сам Путин назвал Объединенные Арабские Эмираты «вполне подходящим» местом, многие в Белом доме надеялись избежать еще одного длительного путешествия на Ближний Восток после майского визита Трампа в этот регион, отмечает CNN.