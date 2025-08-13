Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитрий Воропаев — новый министр сельского хозяйства края

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Нового министра сегодня представил губернатор края Михаил Котюков в ходе рабочего визита в Назаровский муниципальный округ.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Нового министра сегодня представил губернатор края Михаил Котюков в ходе рабочего визита в Назаровский муниципальный округ.

Воропаев много лет отработал в госорганах края. Последнее место работы — председатель Счетной палаты края. «Вопросам развития сельского хозяйства края всегда уделял большое внимание», — отметил Котюков.

Напомним, предыдущий министр сельского хозяйства Илья Васильев покинул пост по собственному желанию. Васильев руководил министерством с 18 октября 2023 года, до этого четыре года был заместителем.