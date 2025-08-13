Денис Паслер поддержал инициативу о помощи бойцам СВО

Она позволит уральцам, вернувшимся домой, открыть свой бизнес. В первом потоке начали учиться 56 человек. Кроме этого, глава региона поддержал проект «Рюкзак солдату», о котором ему рассказали на «Школе волонтеров Урала». Предлагается обеспечить вещами бойцов СВО, которые находятся в госпитале. Денис Паслер предложил на эти цели выделить однодневную зарплату.
Для участников спецоперации, которые попали в госпиталь с ранениями, нужно собирать вещи, так как в медучреждении воины иногда находятся без необходимой личной одежды, обуви, средств гигиены и тому подобного. Данный проект под названием «Рюкзак солдату» поддержал врио губернатора Свердловской области Денис Паслер.
Об инициативе главе региона в рамках «Школы волонтеров Урал» рассказала председатель филиала Гуманитарного добровольческого корпуса Анастасия Мирошникова.
«Бойцы, которых эвакуируют с поля боя, часто оказываются в госпиталях без личных вещей. Наша помощь будет для них актуальной, — отметил Денис Паслер. — Средства на реализацию идеи я предложу собрать своим коллегам — членам правительства и госслужащим региона. Думаю, коллеги меня поддержат и перечислят свой однодневный заработок на это. А волонтеры сделают так, чтобы раненые ребята в госпиталях чувствовали себя комфортнее».
Денис Паслер сообщил, что в Свердловской области в 2025 году до 35 млрд рублей увеличены меры поддержки участников СВО. Это в три раза больше по сравнению с предыдущими 2023−2024 годами вместе взятыми.
11 августа в Свердловской области стартовала программа поддержки участников спецоперации «Патриоты». Воины, вернувшиеся со СВО, а также члены их семей будут обучаться азам предпринимательской деятельности.
В первом потоке начали учиться 56 человек. Второй поток стартует 22 сентября. Всего заявки на прохождение программы «Патриоты» подали 100 свердловчан. Разработку дополнительных мер поддержки участников специальной военной операции и их семей инициировал ранее Денис Паслер.
«Проект “Патриоты” поможет бойцам, вернувшимся домой на Средний Урал, открыть свой бизнес, — сообщал Денис Паслер. — Специалисты областного Фонда поддержки предпринимательства обучат основам ведения собственного бизнеса. За участниками будут закреплены опытные наставники, которые дадут профессиональные консультации.
Участники программы в очном и онлайн форматах будут изучать основы предпринимательской деятельности. Будут проходить психологические тренинги для мотивации и поддержания ресурсного состояния. Вместе с наставниками создадут дорожную карту своего собственного бизнес-проекта.
Специалисты помогут найти идею для запуска бизнеса, развить его, рассчитать бизнес-план, оценить риски, проработать каналы привлечения клиентов, маркетинговый и финансовый планы и многое другое. Лучшие проекты получат поддержку и бесплатное продвижение на телеканале.
Также в Свердловской области запущен проект «Агромотиватор». Благодаря нему участники СВО смогут заняться агробизнесом.
«Управленческие кадры».
Денис Паслер выделяет в приоритет создание в Свердловской области комфортных условий, в том числе трудовую адаптацию для участников спецоперации. В регионе реализуется образовательная программа «Управленческие кадры Урала», являющаяся аналогом «Времени героев», инициированной президентом России Владимиром Путиным. В финал прошли 65 конкурсантов.
Победители, показавшие лучшие результаты и готовые к работе в органах власти и организациях, сформируют управленческий кадровый резерв Свердловской области.
Для конкурсантов «Управленческих кадров Урала» в рамках обучения подготовили трек с мастерскими и встречами с наставниками. Каждый участник сможет взаимодействовать с экспертами и максимально раскрыть свой управленческий потенциал. К учебе ветераны специальной военной операции приступят уже в сентябре текущего года.
В рамках программы «Управленческие кадры Урала» участники активно сотрудничают с ведущими специалистами и практиками в области управления и психологии. Это позволяет предлагать для них самые актуальные и эффективные методы обучения.