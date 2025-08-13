Денис Паслер поддержал инициативу о помощи бойцам СВО

«Бойцы, которых эвакуируют с поля боя, часто оказываются в госпиталях без личных вещей. Наша помощь будет для них актуальной, — отметил Денис Паслер. — Средства на реализацию идеи я предложу собрать своим коллегам — членам правительства и госслужащим региона. Думаю, коллеги меня поддержат и перечислят свой однодневный заработок на это. А волонтеры сделают так, чтобы раненые ребята в госпиталях чувствовали себя комфортнее».