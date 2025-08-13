Захарова: реакция на саммит РФ и США выявила тех, кто шипит и извивается

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik прокомментировала реакцию международного сообщества на предстоящую встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
По словам дипломата, эта реакция стала своеобразным индикатором, позволяющим определить истинные намерения различных политических сил.
«Я считаю, что реакция на эту встречу — прекрасная лакмусовая бумажка. Она наглядно показывает, на чьей стороне находится тот или иной человек и какую позицию в истории он занимает», — отметила Захарова.
Представитель МИД РФ подчеркнула, что все реакции можно разделить на два типа. С одной стороны, существуют «здоровые силы», которые искренне желают успеха переговорам и надеются на прорывные решения, способные привести к позитивным изменениям. С другой стороны, есть те, кто, по мнению Захаровой, «шипит и извивается», сознательно препятствуя достижению договоренностей и уводя обсуждение от реальных проблем.
Ранее сообщалось, что Трамп и Путин 15 августа встретятся в Анкоридже на Аляске, президент США в том числе хочет провести встречу с российским коллегой один на один.