Захарова: реакция на саммит РФ и США выявила тех, кто шипит и извивается

Представитель МИД РФ подчеркнула, что все реакции можно разделить на два типа. С одной стороны, существуют «здоровые силы», которые искренне желают успеха переговорам и надеются на прорывные решения, способные привести к позитивным изменениям. С другой стороны, есть те, кто, по мнению Захаровой, «шипит и извивается», сознательно препятствуя достижению договоренностей и уводя обсуждение от реальных проблем.