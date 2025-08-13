Ричмонд
Заявление Зеленского перед встречей на Аляске вызвало недоумение в США

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявляет об отказе уступать территории перед саммитом президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа так, будто его страна одерживает победу в конфликте, пишет American Thinker (AT).

Зеленский говорит, как человек, убежденный в своей победе, и как будто Москва единственная просит о мире, поделился своей точкой зрения автор публикации. По мнению обозревателя издания, это бред, поскольку Украина не побеждает.

В материале утверждается, что недавний отказ Зеленского отдавать территории приведет лишь к утрате суверенитета Украины.

Кроме того, как отмечается в статье, Украина итак уже почти четыре года продолжает терять свои земли в результате продвижения ВС РФ, несмотря на заявления главы киевского режима.

«Если затягивать этот конфликт, как настаивают некоторые, то он закончится падением Киева», — резюмировал колумнист.

