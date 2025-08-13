СМИ раскрыли устройство новой американской системы ПРО

Отмечается, что стоимость системы оценивается в 175 миллиардов долларов, однако до сих пор нет ясности насчет реальной цифры необходимых расходов. Это, в частности, следует из самой презентации. Агентство пишет, что это связано с тем, что до сих пор непонятно число элементов системы, которые будут нужны для создания купола.