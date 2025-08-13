CNN: встреча Путина и Трампа может пройти на военной базе Элмендорф-Ричардсон

Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на военной базе Элмендорф-Ричардсон, утверждает CNN. По информации телеканала, это место выбрали «после продолжительных закулисных переговоров». При этом Белый дом хотел избежать того, чтобы российский лидер и его команда оказались на территории американского армейского объекта. Что известно об этом месте, как будут охранять Путина и где еще могли бы провести переговоры лидеры двух стран — в материале «Газеты.Ru».