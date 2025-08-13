Политологи оценили возможность прекращения огня на Украине после встречи на Аляске

Соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной может быть достигнуто на встрече Путина и Трампа. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.
Эксперт отметил, что соглашение может быть подписано при условии, что оно приведет к устойчивому миру, а не станет поводом для новых поставок оружия Украине.
«Возможно, если оно будет перспективно вести к долгосрочному мирному соглашению. Потому что мы предлагали в последний раз даже прекращать огонь на участках боевых действий, чтобы в санитарном режиме собрать двухсотые, помочь трехсотым», — отметил Кошкин.
Он считает, что устойчивое перемирие должно представлять собой систему взаимосвязанных мер, направленных на установление прочного мира. В качестве ключевого условия такого соглашения политолог выделил устранение первопричин конфликта.
По мнению политолога-американиста Малека Дудакова, не исключено, что результатом встречи лидеров станет разработка плана по урегулированию конфликта на Украине.
Мы увидим некую дорожную карту по Украине, она может носить рамочный характер или, возможно, по каким-то конкретным вопросам будут соглашения. И в дальнейшем, конечно, многое будет зависеть уже от того, в какой степени администрации Трампа удастся эту самую дорожную карту навязать, заставить двигаться внутри этого алгоритма европейские ряды и украинское лобби.
Политолог Александр Коньков сообщил «Актуальным комментариям», что считает, что саммит на Аляске станет началом серьезного разговора по существу с определением дальнейших этапов и форматов. При этом, по его словам, вариант, что встреча лидеров станет окончанием разговора, тоже никто не отменял.
Успех встречи на Аляске — это не столько достижение неких публичных соглашений, которые неминуемо наткнутся на обширное встречное сопротивление и попадут в воронку всестороннего разъедания, сколько договоренности один на один по поводу взаимоприемлемых «правил игры», в соответствии с которыми может быть запущен маховик «приземления» украинского кризиса с перспективой завершения.