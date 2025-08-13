Политологи оценили возможность прекращения огня на Украине после встречи на Аляске

Мы увидим некую дорожную карту по Украине, она может носить рамочный характер или, возможно, по каким-то конкретным вопросам будут соглашения. И в дальнейшем, конечно, многое будет зависеть уже от того, в какой степени администрации Трампа удастся эту самую дорожную карту навязать, заставить двигаться внутри этого алгоритма европейские ряды и украинское лобби.