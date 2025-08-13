Между Россией и США уже есть какие-то договоренности, считает политолог

«Я могу предположить, что какие-то договоренности уже есть, они были достигнуты в ходе визита (в Москву спецпосланника Трампа Стива — ред.) Уиткоффа. А эта встреча — это уже некое красивое подписание в торжественной обстановке», — полагает собеседник агентства.
Как отмечает эксперт, для встречи лидеров двух стран должна была быть проделана подготовительная работа, которой в том числе и занимался Уиткофф. При этом Блохин подчеркнул, что темы, которые предстоит обсудить Путину и Трампу, совсем не обязательно касаются Украины в силу большого пласта накопившихся вопросов в отношениях РФ и США.
«Выбор огромен: эти договоренности могут быть даже не по Украине. По сути, тут две темы: украинский трек, и, так как встреча двусторонняя, различные аспекты российско-американских отношений, а туда входят и экономическое взаимодействие, и, возможно, редкоземельные металлы на нашей территории, и вопросы освоения Арктики и так далее. Там масса всяких проблем», — подчеркнул он.
При этом Блохин отметил, что предстоящую встречу тем или иным способом будет пытаться медийно саботировать Владимир Зеленский. По мнению эксперта, на будущих встречах Трамп снова может проявить свое отношение к Зеленскому, которое он выказал во время их беседы в Белом доме в конце февраля.
Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже.
Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Позднее Зеленский попытался извиниться, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее.