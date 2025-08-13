Избирком отказал в регистрации кандидатом в депутаты Татьяне Макаревич

Она подала документы, однако избирком отказал ей в регистрации, сообщает телеграм-канал «Иркутск политический».
Желание Татьяны Макаревич стать депутатом эксперты связывают с тем, что после объединения и выборов глав посёлка будут назначать, а у неё слишком много «косяков» в работе, чтобы получить эту должность.
При этом Макаревич выдвигалась в составе оппозиционной действующему мэру района Леониду Фролову группе, хотя ранее она входила в «команду мэра». Между тем у неё были высокие шансы получить пост заммэра и курировать посёлок Маркова.