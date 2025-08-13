Что известно о военной базе, где пройдет встреча Путина и Трампа

Отмечается, что отставной сотрудник спецслужбы знает, о чем говорит — его стаж в федеральном агентстве Министерства внутренней безопасности США превышает 20 лет. Он был одним из руководителей центра подготовки личного состава ведомства в Белтсвилле. Макдональд обеспечивал безопасность на 38-м саммите «Большой восьмерки» в Кемп-Дэвиде в Мэриленде в 2012 году, на встрече форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Гонолулу в 2011 году.