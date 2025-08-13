Что известно о военной базе, где пройдет встреча Путина и Трампа

Собеседник ТАСС объяснил, что выбор совместной военной базы ВВС и Сухопутных войск США для саммита глав двух держав обоснован соображениями безопасности и комфорта. На территории объекта действует аэродром, который сможет принять авиалайнеры. Туда же смогут приземлиться транспортные воздушные суда, есть место для лимузинов президентов. Макдональд также отметил, что база находится под усиленной охраной, поэтому для обеспечения безопасности аппарат конвоя потребуется только расширить.
Отмечается, что отставной сотрудник спецслужбы знает, о чем говорит — его стаж в федеральном агентстве Министерства внутренней безопасности США превышает 20 лет. Он был одним из руководителей центра подготовки личного состава ведомства в Белтсвилле. Макдональд обеспечивал безопасность на 38-м саммите «Большой восьмерки» в Кемп-Дэвиде в Мэриленде в 2012 году, на встрече форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Гонолулу в 2011 году.
«Думаю, что в данном случае встреча ориентирована прежде всего на результат, а не на церемониал <…> Разумеется, в случае с Анкориджем имеется ограниченное число мест [для проведения саммита], и <…> это <…> самая удобная и самая логичная [площадка]», — объяснил экс-сотрудник Секретной службы.
Выбор Аляски в качестве места проведения переговоров, по мнению Макдональда, свидетельствует о том, что у сторон есть предложения, четко определены позиции. Бывший сотрудник Службы безопасности считает, что в Анкоридже президенты «могут выложить свои карты на стол» и понять, возможен ли позитивный исход событий.
Базу Элмендорф-Ричардсон в Белом доме выбрали после рассмотрения многочисленных вариантов на Аляске, сообщил телеканал CNN со ссылкой на чиновников администрации Трампа. На летние месяцы в северном штате приходится пик туристического сезона — американцы и иностранцы приезжают сюда для каякинга, рыбалки. Аляска также является отправным пунктом морских круизов, поэтому здесь собираются любители отдыха на лайнерах. Из-за наплыва туристов площадки, подходящие для проведения встречи в верхах, оказались занятыми. Чиновники Белого дома рассматривали варианты в Джуно, Фэрбенксе, но в итоге остановились на военной базе в Анкоридже, пишет РБК.
Собеседники CNN уточнили, что команды Владимира Путина и Дональда Трампа согласовали Аляску как место встречи лидеров после длительного обсуждения. По словам чиновников, выбор локаций для саммита был ограничен, в том числе из-за оформленного Международным уголовным судом ордера на арест российского президента.
Путин ранее называл «подходящим» местом для встречи с Трампом ОАЭ, но в Белом доме посчитали, что для Трампа неприемлемы столь частые визиты на Ближний Восток.
Обе стороны одобрили проведение переговоров в Венгрии, так как президенты США и России имеют дружеские отношения с премьер-министром Виктором Орбаном, но в итоге Кремль и Белый дом все же согласовали Аляску.
12 августа администрация президента США сообщила, что встреча пройдет в Анкоридже на Аляске. До этого СМИ уже называли город вероятной локацией для президентского саммита. The New York Times писала, что Секретная служба США взяла в городе в аренду дом с шестью комнатами. Версию издания подтвердило сообщение Федерального управления авиации (FAA). Ведомство предупредило, что воздушное пространство над Анкориджем будет закрыто 15 августа в день встречи президентов.
8 августа Трамп сообщил, что встреча с Путиным состоится и назвал место ее проведения без указания населенного пункта. Позже он добавил, что считает визит Путина в северный штат «уважительным» и объяснил, что встреча будет «пробной», то есть не стоит ждать от нее прекращения украинского конфликта. Следующие переговоры глав двух держав могут пройти в России.