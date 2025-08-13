Лапшин и Мандров оспаривают приговор суда по делу о метро

Напомним, в марте 2025 года суд признал Лапшина и Мандрова виновными в превышении должностных полномочий и получении взяток при строительстве красноярского метро. Лапшин был приговорён к 3,5 годам колонии общего режима, а Мандров — к 10 годам строгого режима.