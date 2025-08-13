Лапшин и Мандров оспаривают приговор суда по делу о метро

Бывший председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин и экс-руководитель КГКУ «КТУ» Константин Мандров подали апелляционные жалобы на вынесенные им приговоры. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
Напомним, в марте 2025 года суд признал Лапшина и Мандрова виновными в превышении должностных полномочий и получении взяток при строительстве красноярского метро. Лапшин был приговорён к 3,5 годам колонии общего режима, а Мандров — к 10 годам строгого режима.
Осуждённые настаивают на пересмотре дела, утверждая, что выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам. Их защита требует либо отмены приговора, либо возвращения материалов прокурору для устранения процессуальных нарушений.
12 августа Красноярский краевой суд начал рассмотрение апелляций. Адвокат Лапшина также подал ходатайство о приобщении к делу новых медицинских документов, ссылаясь на тяжёлое состояние здоровья подзащитного. Вопрос о допросе медицинского специалиста отложен до 22 августа.
Ранее Лапшин неоднократно заявлял о проблемах со здоровьем и проходил судебно-медицинскую экспертизу.
Напомним, что экс-руководитель красноярского ПФР получил 9 лет колонии за коррупционные схемы.