Власти Молдавии запросили блокировку 443 каналов в TikTok

«Недавно власти Молдавии, при содействии полиции, Агентства по регулированию электронных коммуникаций и Службы информации и безопасности, направили официальные запросы на блокировку 443 каналов в TikTok (содержащих тысячи видеороликов), которые занимаются распространением дезинформации, влияющей на национальную безопасность и социальную стабильность», — говорится в сообщении, размещенном на сайте полиции.
В полиции отметили, что 98 каналов продвигали идею участия Молдавии в конфликте на Украине и потере солдат молдавской армии. 128 каналов связаны с дезинформацией против представителей власти, 97 — с критикой действий правящей партии, а также призывами к ненависти.
«В общей сложности 443 отслеживаемых канала TikTok имеют более 1,2 миллиона подписчиков и более 4,5 миллиона просмотров, что подчёркивает масштаб риска, создаваемого этими источниками дезинформации», — отметили в полиции.
Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране — помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.