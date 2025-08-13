Мэра Вихоревки выберут из шести кандидатов

Братская районная избирательная комиссия приняла решения по всем выдвинувшимся на досрочные выборы мэра Вихоревки кандидатам. Шестеро из них были зарегистрированы. Еще троим отказано. Соответствующая информация размещена на сайте районного избиркома, передает ИА «ТК Город».
На кресло мэра претендует три самовыдвиженца, а также три кандидата, выдвинутых политическими партиями.
Самовыдвиженцы:
- Галина Дударева. Первый заместитель главы Вихоревки (сейчас исполняет обязанности мэра).
- Николай Качан. Генеральный директор коммерческой компании.
- Елена Романова. Пенсионерка.
Кандидаты от партий:
- Александр Макаров («Единая Россия»). Начальник железнодорожной станции «Вихоревка».
- Сергей Москалев («Справедливая Россия — За правду»). Машинист-крановщик.
- Виктор Шерпак (ЛДПР). Мастер участка очистных сооружений.
Еще три кандидата выдвигались в качестве самовыдвиженцев. Им в регистрации было отказано. Среди них был и бывший мэр Братска Александр Серов, который отбывал срок за взяточничество.
Досрочные выборы мэра Вихоревки пройдут с 12 по 14 сентября.
Необходимость в выборах возникла после того, как действующий глава городского поселения Николай Дружинин одержал победу на выборах мэра Братского района в феврале текущего года.