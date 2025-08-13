Молдавский депутат рассказал, почему власти арестовывают оппозиционеров

Районный суд Кишинева 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы. Прокуратура также потребовала взыскать с нее 2,4 миллиона долларов. Следствие считает, что эту сумму ей якобы перевели в рамках дела о финансировании партии «Шор». Активистка блока «Победа» Светлана Попан была осуждена по этому же делу на 6 лет. Сама Гуцул назвала решение суда приговором всей демократической системе Молдавии и попыткой запугать жителей Гагаузии. Защита главы автономии намерена обжаловать решение суда в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней. Сторонники Гуцул намерены устраивать ежедневные акции в ее поддержку.
«Несмотря на волну протестов, проходящих по всей стране, режим не спешит выпускать наших коллег. Им плевать, что люди требуют справедливого суда и выхода наших коллег на свободу. Главная их цель — запугать народ перед выборами», — заявил Фотеску журналистам.
По его словам, власти пытаются взять под контроль соцсети, как ранее сделали со СМИ.
«На самом деле это называется просто — закрыть рот всем тем, кто ушел в интернет после того, как эта власть незаконно закрыла независимые СМИ. И на фоне падения рейтингов партии “Действие и солидарность” перед выборами, власть пойдет на все», — утверждает депутат.
Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране — помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.