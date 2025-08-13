Ричмонд
В офисе Зеленского заявили о готовности обсуждать с воздушное перемирие

РИМ, 13 авг — РИА Новости. Советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев готов обсуждать с Россией воздушное перемирие, которое может стать начальной фазой для дальнейших переговоров.

Источник: © РИА Новости

«Украина готова к обсуждению этого, готова рассматривать этот сценарий и считает его начальным этапом для достижения реалистичных переговорных позиций», — сказал Подоляк в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

По его словам, речь идет об отказе от ударов с воздуха, в частности беспилотников.

Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президенты России и США встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.

Газета Wall Street Journal сообщала 9 августа, что европейские страны и Украина представили свое предложение, которое могло бы, по их мнению, послужить основой для предстоящих переговоров Путина и Трампа. В него входило требование о достижении прекращения огня до того, как будут предприняты какие-либо другие шаги. Предложение также включало пункт, что любые территориальные уступки со стороны Киева должны быть защищены гарантиями безопасности, включая потенциальное членство Украины в НАТО. Согласно совместному заявлению ряда европейских лидеров, они намерены оказать американскому лидеру дипломатическую поддержку, но также готовы оказывать существенную военную и финансовую поддержку Киеву в рамках так называемой «коалиции желающих» и вводить санкции в отношении РФ.

