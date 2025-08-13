Губернатор Андрей Травников назвал эффективные инструменты развития районов области

Участники встречи рассмотрели наиболее актуальные вопросы развития района, такие как ремонт дорог, совершенствование системы здравоохранения, участия в программе расселения аварийного жилья.
Андрей Травников отметил, что у районов области по-прежнему остаются эффективные инструменты развития, которые необходимо активно использовать. В их числе — госпрограмма комплексного развития сельских территорий, утвержденная областным правительством.
— Программа получила новое направление — развитие опорных населенных пунктов. Сейчас идет заявочная кампания на следующий год. Другие программы также будут продолжены. В том числе программа «Со мною регион успешнее», все грантовые программы для ТОСов, для общественников, строительства служебного жилья для бюджетников. Есть все предпосылки к тому, что работы меньше у нас не будет, — сказал глава региона.
На примере Баганского района Андрей Травников рассмотрел реализацию инвестиционных проектов в аграрной сфере. Глава региона побывал в селе Мироновка, на полях предприятия «Надежда», производящего зерно, молоко, мясо и реализующего инвестпроекты по строительству двух зерновых складов, животноводческого помещения и служебного жилья. Объем инвестиций за шесть месяцев текущего года превысил 160 млн рублей.
Также Андрей Травников встретился с ветеранами и молодежью Баганского района, ознакомился с возможностями молодежного центра Багана.
Ветераны района обратились к губернатору с просьбой о дополнительных остановках в Новосибирске для маршрута автобуса, идущего в областной центр из Багана, а также о дополнительном обеспечении района врачами — узкими специалистами. Глава региона дал поручение профильным ведомствам проработать эти вопросы.