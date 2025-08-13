Губернатор Андрей Травников назвал эффективные инструменты развития районов области

— Программа получила новое направление — развитие опорных населенных пунктов. Сейчас идет заявочная кампания на следующий год. Другие программы также будут продолжены. В том числе программа «Со мною регион успешнее», все грантовые программы для ТОСов, для общественников, строительства служебного жилья для бюджетников. Есть все предпосылки к тому, что работы меньше у нас не будет, — сказал глава региона.