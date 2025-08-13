Узбекские военные примут участие в соревнованиях в Корее

Организатором мероприятия выступает южнокорейское Минобороны. Помимо РУз участие в нем примут хозяева соревнований, Камбоджа, Новая Зеландия и США. Наблюдателями выступят представители Турции, НАТО, Индии и других стран.
Полковник Ли Чон Хун, отвечающий за руководство мероприятием, отметил, что оно приурочено к 75-летней годовщине войны в Корее.
«Оно станет хорошей возможностью для стран-участниц вывести свои боевые возможности на новый уровень и содействовать взаимному сотрудничеству и взаимопониманию», — добавил он.
В день открытия соревнований пройдет авиашоу, выставка военной техники и практические занятия.