Узбекские военные примут участие в соревнованиях в Корее

Военные Узбекистана примут участие в соревнованиях по боевой подготовке, которые пройдут с 20 по 26 сентября в уезде Индже (Южная Корея), пишет агентство Yonhap.

Источник: Янги Узбекистон»

Организатором мероприятия выступает южнокорейское Минобороны. Помимо РУз участие в нем примут хозяева соревнований, Камбоджа, Новая Зеландия и США. Наблюдателями выступят представители Турции, НАТО, Индии и других стран.

Полковник Ли Чон Хун, отвечающий за руководство мероприятием, отметил, что оно приурочено к 75-летней годовщине войны в Корее.

«Оно станет хорошей возможностью для стран-участниц вывести свои боевые возможности на новый уровень и содействовать взаимному сотрудничеству и взаимопониманию», — добавил он.

В день открытия соревнований пройдет авиашоу, выставка военной техники и практические занятия.

