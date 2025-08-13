"В последние дни мы наблюдаем, как публичное пространство заполнили жёлтые графики и вырванные из контекста цифры, призванные показать, будто только нынешняя власть что-то сделала в сфере водоснабжения. Это одностороннее представление, игнорирующее правду и умаляющее труд, проделанный на протяжении многих лет, пишет экс-премьер Влад Филат.
Реальная хронология развития сетей водоснабжения:
До 2001 года система общественного водоснабжения постоянно деградировала, достигнув исторического минимума: лишь 6,4 тыс. км функционирующих сетей.
2002−2004 — первые шаги по остановке упадка: +218 км введено в эксплуатацию.
2005−2009 — тогдашнее правительство продолжило медленную реабилитацию: +1 324 км.
2010−2014 — после прихода проевропейских сил к власти и при весомой поддержке внешних партнёров темп удвоился: +2 447 км.
2015−2019 — введено 6 250 км — самый высокий темп за весь период. Следует отметить, что значительная часть этих проектов была начата в предыдущие годы.
Итого за 2002−2020 гг.: +10,9 тыс. км сетей реабилитировано и введено в эксплуатацию до прихода PAS к власти.
Реальные цифры по правлению PAS:
В 2020—2024 гг. введено в эксплуатацию 3 685 км водопроводов.
Однако следует уточнить, что часть из них относится к периоду правительства Кику (2020 год).
PAS фактически ввела в эксплуатацию около 3 040 км — более чем на 3 200 км меньше, чем в 2015—2019 гг., и с заметно более низким темпом по сравнению со средним показателем последних двух десятилетий.
Проблема, которой нет на «жёлтых графиках»:
В 2010—2014 гг. на каждый километр водопровода ежегодно приходилось 5,4 тыс. м³ поданной воды.
Сегодня средний показатель — 3,6 тыс. м³. Причина снижения — не в отсутствии воды, а в отсутствии людей!
С 2020 по 2024 год население Молдовы сократилось на 245,3 тыс. человек.
Вывод:
Правительство PAS предпочитает скрывать полную хронологию и строить ложный нарратив, основанный на несущественных цифрах и обманчивых сравнениях.
Инфраструктура создаётся не для предвыборных графиков, а для людей — а когда люди уезжают, километры труб остаются лишь цифрами в таблицах.
Остерегайтесь «жёлтой пропаганды»!
Информируйтесь из официальных источников Национального бюро статистики, а не из заявлений депутатов, министров и активистов PAS. Реальные данные открыты и доступны — и они рассказывают совсем иную историю, чем та, которую пытается навязать нынешняя власть".
Фото: соцсети Фото: соцсети Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Фото: соцсети Фото: соцсети.
Читайте также:
Управляемая миграция ведёт к депопуляции: Если из Молдовы уезжают как «рабочие руки», так и «мозги», а взамен приезжают трудяги-мигранты — власти не нужны думающие люди.
Когда в стране останется очень мало наших граждан, а уехавших заменят мигранты, управлять электоральной массой будет до безобразия просто (далее…).
Перед выборами граждан Молдовы пытаются разделить по языковому признаку: А народ у нас мудрый — главное, чтобы человек был хороший, а какой он национальности — это все равно.
Экс-премьер страны Ион Стурза считает, что русскоязычные просто ненавидят молдаван (далее…).
Что символизирует непокрытая голова в церкви, если это президент Молдовы: Санду стыдится того, что она селянка.
Все происходящие в мире религиозные расколы носят явный политический характер (далее…).